Le réseau électrique corse pourrait-il supporter un troisième confinement ?

Éteindre les veilles de nos appareils peut permettre d’économiser jusqu’à 10 % de la facture d’électricité (hors chauffage), mais aussi de préserver le matériel. Le bon geste : utilisez des multiprises à interrupteur qui permettent de brancher plusieurs appareils et de les éteindre tous en même temps.



Éteignez les lumières en sortant d’une pièce. Modérez également les lumières d’ambiance comme des LED intégrées à des meubles (vitrine, bibliothèque...). Privilégiez les couleurs claires pour votre intérieur, car elles réfléchissent mieux la lumière alors que les couleurs sombres l’absorbent. Placez les canapés, bureaux près de fenêtres et profitez le plus longtemps possible de la lumière naturelle.



Le programme « Eco » permet d’économiser de l’eau et de l’énergie même si la durée du cycle est plus élevée. Le temps de trempage et le lavage est plus long mais l’eau est moins chauffée. Or, c’est le chauffage de l’eau qui consomme le plus d’électricité.



5 - Ne faire fonctionner son lave-linge et lave-vaisselle que lorsqu’ils sont pleins

La demi-charge du lave-linge consomme moins d’eau mais tout autant d’électricité ! Attendez plutôt que le tambour soit rempli pour faire fonctionner votre appareil. On se sert de son lave-vaisselle en moyenne 3 à 5 fois par semaine et 18 % des ménages l’utilisent même tous les jours. Autant le faire fonctionner uniquement s’il est plein.



6 - Ne pas utiliser systématiquement le sèche-linge

Si vous le pouvez, laissez sécher votre linge à l’air libre. Malgré les progrès réalisés par les fabricants ces dernières années, le sèche-linge reste un appareil ménager gourmand en énergie (environ 200 kWh par an). À savoir : un modèle en A+++ consomme trois fois moins d’électricité qu’un appareil en B. Astuce : pour faire fonctionner votre sèche-linge moins longtemps, essorez bien le linge dans le tambour du lave-linge. L’extraction mécanique de l’humidité est 100 fois plus économe que l’extraction thermique dans le sèche-linge.



Quand vous couvrez les poêles et casseroles, la cuisson est plus rapide. Pour faire bouillir de l’eau par exemple, mettre un couvercle permet de consommer 4 fois moins d’énergie.

Des téléviseurs toujours plus grands entrent dans les salons, mais ils consomment plus d’électricité : un téléviseur de 160 cm (diagonale) consomme autant que 3 ou 4 téléviseurs de 80 cm.



Souvent laissés en veille ou en pause, ces appareils consomment inutilement de l’électricité. Mieux vaut les éteindre complètement quand on ne s’en sert plus.

Une box reste souvent allumée 24 h sur 24 et peut consommer plus de 200 kWh par an, soit autant que le lave-linge.

Les économies d’énergie réalisables avec les appareils les mieux classés sont loin d’être anecdotiques. La classe A+++ signale les appareils qui consomment de 20 à 50 % d’énergie en moins que ceux classés A+.

Les lampes à LED consomment peu d’électricité et durent longtemps (jusqu’à 40 000 h), de quoi compenser leur prix d’achat. C’est la meilleure solution d’éclairage domestique, à condition qu’elles durent plus de 20 000 heures et soient classées A+ ou A++ sur l’étiquette énergie. Les lampes à LED permettent de jouer sur la teinte de la lumière pour créer des ambiances adaptées aux différentes pièces (cuisine, salon, chambre...). Préférez les blancs chauds de 2700 à 3500 kelvins pour le salon et les chambres et optez pour une lumière plus dynamique dans la cuisine ou la salle de bain (3500 à 4500 kelvins).