Le rallye Tour de Corse historique fait étape à Calvi

Les rescapés du Tour de Corse historique partis mardi de Porto-Vecchio sont arrivés ce jeudi après-midi à Calvi, terme de cette 3e étape entre Saint-Florent et la célèbre station balnéaire.Sur le terre-plein du port de commerce quelques férus de voitures anciennes qui faisaient la renommée de ce tour de Corse étaient présents.Ce vendredi, avant dernière étape entre Calvi et Ajaccio avec une Spéciale attendue de tous, celle entre Notre-Dame de la Serra et non pas le Pont des 5 Arcades comme par le passé mais le Col de Sainte Croix



Vendredi 11 octobre: 4e étape Calvi - Ajaccio



Spéciale 11: Notre Dame de La Serra - Col de la Croix (53,2 km) première voiture 9h13



Regroupement Cargèse à 11h43



Spéciale 12: Liamone-Appriciani (14,1 km) 13h06



Spéciale 13: Plage du Liamone - Sarrola Carcopino (22,9 km) 14h09