Le producteur de musique électronique et directeur du label Ed Banger, Pedro Winter honoré à Calvi

Le temps passe mais l'amitié est toujours là, intacte. Il y a tout juste 15 ans, Patrick et Joyce Mattei faisaient connaissance d'un DJ qui se produisait pour la première fois sur la scène du tout nouveau festival "Calvi on the rocks".

Depuis, ce sont devenu des amis et rien ne peut briser cette amitié.

Aussi, pour cette 17e édition de "Calvi on the rocks", Joyce et Patrick Mattei ont décidé de marquer ce 15e anniversaire en organisant une petite réception à laquelle quelques proches étaient conviés.

Une réception qui s'est déroulée dans la salle d'honneur du restaurant A Punta à Calvi.

La voix chargée d'émotion, un brin nostalgique, Patrick Mattei rappelait en quelques mots cette première rencontre et ce cheminement pour tisser de façon aussi forte ces liens d'amitiés, avant de détailler le parcours de Pedro Winter, rappelant au passage le chemin de ce fils d'ambassadeur, ses soirées électro, sans oublier que c'est lui qui est derrière le succès phénoménal de plusieurs artistes, soulignant également au passage la création de son label Ed Banger qui vient tout juste de fêter ses 15 ans et qui a fortement contribué à faire émerger la French Touch. A cette époque, il manageait un petit génie de la musique électro DJ Mehdi et deux Groupes devenus mondialement célèbres , Cassius et Daft Punk dont il sera le manager durant une bonne dizaine d'années.

Patrick Mattei insistait sur la disponibilité de Pedro malgré un emploi du temps très chargé, son sourire légendaire, sa vivacité, sa bonne humeur et son énergie contagieuse.

Pour compléter ce tableau en phase avec ce personnage attachant,

Les tubes du label électronique Ed Banger ont été interprétés pour le 15e anniversaire par un orchestre philharmonique!.

Très touché par autant de reconnaissance et d'amitié, Pedro Winter est revenu sur ses débuts il y a 15 ans à COTR: "C'était l'époque où j'étais payé avec un lonzu" précise avec beaucoup d'humour Pedro. Et d'ajouter: "C'était un moment magique et c'est vrai que la magie ça ne se contrôle pas, ça ne s'invente pas. C'était du temps de "l'Annexe" avec tous les potes, dont certains comme moi sont encore là aujourd'hui, . Je pense que c'est un moment qui reste gravé dans nos mémoires et que c'est un moment précieux du festival. Il y a bien sur PIera, Tassy et tous les autres autour. C'est un festival que les gens de la ville peuvent s'accaparer mais c'est à nous aussi de ne pas donner cette image des parisiens qui déboulent et tous ensemble de nous imprégner des bonnes ondes. C'est toujours bon de repartir d'ici le coeur rempli de bonheur . Merci à vous pour cette petite réception qui me touche beaucoup et qui me va droit au coeur".

PaTrick Mattei invitait ensuite Pedro Winter à découvrir deux oeuvres réalisées par deux artistes locaux Anto fils de pop et Jeeper.

A noter que ces oeuvres ont été réalisées en double pour l'artiste et pour les maîtres des lieux Joyce et Paztrick Mattei qui resteront dans l'établissement et qui seront accompagnées d'un petit mot de chacun.

Merci enfin à Villa Schweppes et au Cap Corse Mattei qui ont contribué à l'organisation de la réception.