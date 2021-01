Le président de l’Exécutif corse, Gilles Simeoni, défendra la voix des îles au One Planet Summit

C’est en tant que président de la Commission des îles de la Conférence des Régions périphériques maritimes de l’Union européenne (CRPM) que le président de l’Exécutif corse, Gilles Simeoni, participera, lundi après-midi 11 janvier au sommet international pour la biodiversité « One Planet Summit » qui se tiendra en direct ou par visioconférence au Palais de l’Elysée. C’est la France, qui organise, cette année, en concertation avec les Nations Unies et la Banque Mondiale, ce sommet qui rassemblera des chefs d’Etat et de gouvernement, des leaders d’organisations internationales, des responsables d’entreprises et de la société civile. Autour d’Emmanuel Macron, seront présents les Présidents du Costa Rica, du Congo ou de Mauritanie, les Premiers ministres chinois, anglais, hollandais, norvégien et canadien, mais aussi le Secrétaire général de l’ONU, les Présidents de la Banque mondiale, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne ou encore le Prince de Galles… Tous se disent prêts à « à s’engager et à agir concrètement pour préserver et restaurer les écosystèmes et pour amorcer des changements profonds dans notre économie. Ce rendez-vous de haut niveau constituera une étape importante de la mobilisation politique pour la nature en 2021, dont l’objectif sera d’aboutir à un accord international ambitieux pour la biodiversité », précise le site One Planet Submit Biodiversité. Trois ans après sa première édition, cette rencontre s’articulera autour de quatre axes clés pour la préservation de la biodiversité en Méditerranée : la protection des écosystèmes terrestres et marins, la promotion de l’agro-écologie grâce à la protection de la diversité des écosystèmes par la réduction des différentes pollutions, la mobilisation des financements pour la biodiversité, enfin la mise en lumière du lien existant entre déforestation, survie des espèces et santé humaine.C’est dans le cadre de la première séquence intitulée « Protéger les espaces terrestres et marins », à laquelle participent notamment le Prince Albert II de Monaco, le Chef du gouvernement de la République tunisienne Hichem Mechichi, et le Président du Gouvernement espagnol Pedro Sanchez, que le Président du Conseil exécutif de Corse interviendra. Gilles Simeoni y défendra, explique-t-il dans un communiqué, « le rôle primordial des Îles et Régions Périphériques sur les questions environnementales et la protection de la biodiversité, et rappellera les enjeux essentiels à la sauvegarde et à la préservation des espaces terrestres et maritimes, en Corse et en Méditerranée. Selon le rapport du Plan Bleu, la Méditerranée est le théâtre d’une perte de sa biodiversité marine parmi les plus importantes au monde. En effet, 40% des espèces marines y sont considérées en déclin. L’objectif de ce sommet est de décliner un plan d’action ambitieux et volontariste pour une Méditerranée exemplaire en 2030, et ainsi de concrétiser la mobilisation internationale en faveur de l’action environnementale ». Le « One Planet Summit » sera plus largement l’occasion pour le Président du Conseil exécutif « de porter la voix des territoires insulaires et de la Corse au sein de cet évènement de portée internationale ».L’évènement sera diffusé en direct sur Twitter, Facebook et Youtube. Il est également possible de s’inscrire à l’adresse suivante https://oneplanetsummit2021.site.calypso-event.net/