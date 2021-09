Le premier réseau corse d’énergie citoyenne présenté à Ajaccio

Il était question, ce lundi matin, à l’hôtel Mercure d’Ajaccio, d’évoquer, à l’occasion de la formation « Les projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable de A à Z », la présentation du premier « Réseau Corse d’Energie Citoyenne ». Un dispositif présenté par Julien Paolini, Alexis Milano et Jean-Marc Ambrosiani, respectivement président et directeur de l’AUE (Agence d'Aménagement, d'Urbanisme, d'Energie)de Corse et directeur de l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ).

« Ce dispositif, souligne le nouveau Conseiller Exécutif, a été créé afin de faire émerger un maximum de projets d’énergies renouvelables. Il s’agit de permettre aux citoyens et aux collectivités locales de participer aussi bien au financement qu’à leur gouvernance... »

Dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), l’objectif consiste en effet à atteindre l’autonomie énergétique de la Corse à l’horizon 2050. Deux leviers ont, d’ores et déjà, été actionnés, à savoir la baisse des consommations, sur laquelle il est important de sensibiliser et la production d’électricité ou de chaleurs provenant des énergies renouvelables. « Il s’agit, ajoute le nouveau président de l’AUE, de mieux associer les communes et les citoyens au projet de développement d’énergies renouvelables mais aussi de faire en sorte qu’ils soient au coeur de leur mise en œuvre avec les retombées économiques et sociales que peuvent générer ce type d’infrastructures. »





1700 MW déjà installés dans l’île en électricité renouvelable

Ainsi et en partenariat avec l’ADEME, l’Agence de l’Urbanisme co-anime plusieurs sessions de formation sur les énergies renouvelables à Ajaccio (ce lundi), Solenzara (mercredi 22) et Bastia (vendredi 24).

Cette première formation permettra de comprendre le marché des énergies renouvelables en Co« rse, rappelle Jean-Marc Ambrosiani, directeur de l’ADEME, mais en même temps d’identifier les différentes étapes d’un projet, d’avoir une vue d’ensemble des compétences nécessaires à son montage et de maîtriser les bases du cadre législatif sur le financement participatif des Energies Renouvelables. Sachant que pour un euro investi, le retour sera de 2,5 euros. Les petites coopérations font les grands projets. À cet effet, 1700 MW ont été déjà installés dans l’île en électricité renouvelable... »

S’il est en cours de création, le réseau corse de l’énergie citoyenne comprend déjà une cinquantaine d’acteurs impliqués tant dans le public que dans le privé…

Ce lundi, les « stagiaires » parmi lesquels des responsables d’entreprise (Jérôme Pietri, Campus Plex), maires (Jean-Paul Rocca Serra, maire de Serra di Scopamene) ou des salariés, ont reçu, à Ajaccio, une première formation. Deux autres suivront dans le courant de la semaine.

Objectif, travailler déjà à l’avenir énergétique de l’île en réduisant sa consommation, en déployant des projets de production ouverts aux citoyens et œuvrant surtout à l’intérêt collectif...