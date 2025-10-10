Le premier bâtiment civil du Moyen Âge mis au jour à Lucciana

Rien ne laissait penser, à première vue, que ce terrain de 450 m² en bordure de relief allait livrer l’une des découvertes archéologiques les plus prometteuses de ces dernières années à Lucciana. Pourtant, sous quelques dizaines de centimètres de terre, les archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) ont découvert les vestiges d’une habitation médiévale. Tout commence au début de l’année 2025, lorsqu’un particulier dépose un permis de construire pour faire bâtir une maison. Un diagnostic est alors réalisé, conformément à la législation sur l’archéologie préventive. En moyenne, 8 % des projets de construction en France passent par cette étape, mais en Corse, seules 4 % des demandes aboutissent à une fouille.



À Lucciana, la surprise est immédiate. « On a ouvert deux tranchées sur environ 10 % de la surface de la parcelle, et les vestiges sont apparus », raconte Anthony Gaillard, archéologue à l’Inrap et responsable de l’opération. Une découverte qui a suffi à enclencher une fouille complète, financée à 100 % par le Fonds national pour l’archéologie préventive, l’État prenant en charge ce type de chantier lorsqu’il s’agit d’un projet porté par un particulier. Les fouilles ont débuté le 8 septembre et devraient s’achever dans quelques semaines. Sur le terrain, une équipe de quatre à cinq archéologues travaille quotidiennement à la mise au jour des vestiges. Et déjà, plusieurs découvertes majeures viennent enrichir la connaissance du passé de la région.

