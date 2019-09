Le premier "Frigo solidaire" de Corse installé à Lisula

Mais aujourd'hui, afin de renverser cette tendance, le CCAS de Lisula propose depuis quelques heures, un tout nouveau concept en Corse. Celui du Frigo solidaire.

" Il est installé dans la cour du centre Jean-Simi. Il est déjà possible de venir y déposer quelques choses" précise Marilyne Denis-Casta, directrice di CCAS.

Des plats cuisinés pour les restaurateurs et d'autres professionnels et des produits secs, frais, des fruits, des légumes pour les particuliers, chacun peut y faire un geste, pour aider les plus démunis.

Du côté des utilisateurs, " tout le monde peut venir se servir. Sans comptes à rendre, sans papiers à remplir, sans présentations. C'est anonyme et en toute discrétion".





Il y a quelques mois, Lou Hubert animatrice du CCAS et de la "Fabrique citoyenne" avait découvert ce concept. Doumia Mebtoul, restauratrice à Paris, a fondé l'association et a ouvert le premier frigo solidaire de France devant son établissement La Cantine. On en comptabilise 36 actuellement.

Pour ouvrir ce frigo solidaire, une cagnotte avait été mise en ligne au mois d'avril afin de récolter les fonds nécessaires. 1300€ auxquels s'ajoutaient 200€ de frais de transport.

Cinq mois après, le frigo est en place.





" C’est un véritable acte de solidarité et d’anti gaspillage alimentaire".

Rappelons que dans le monde, ce sont plus d'1,3 tonnes de nourriture qui finissent à la poubelle. Cela équivaut à 1/3 des aliments que produit la planète.

Quand on parle gaspillage alimentaire plus que démesuré d'un côté, de l'autre, bien trop de personnes ne mangent toujours pas à leur faim.