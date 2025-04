La chasse en fête à Lisula : "Caccia d’Oru", un salon entre tradition et modernité

Sous la houlette de Gilbert Baracchina, président de l'ACIR, l’événement a été inauguré en présence des Trompes de l’Aude, des sonneurs traditionnels et de Marc Monnet, parrain de cette édition 2025 de "Caccia d’Oru".

« C’est notre troisième salon et nous avons cette année gagné en notoriété grâce à une plus grande variété d’exposants, davantage d’animations et plusieurs avant-premières », se félicite Gilbert Baracchina. « Nous proposons aussi une exclusivité : une session de formation de sécurité décennale obligatoire pour les chasseurs, qui se tiendra dimanche, en partenariat avec la Fédération de la Chasse de Haute-Corse. »

Sur place, une cinquantaine d'exposants présentent leur savoir-faire. Entre démonstrations de chiens de chasse, sculpture sur bois à la tronçonneuse, initiations au tir à l'arc, au ball-trap et au laser, les visiteurs, jeunes et moins jeunes, trouvent de quoi satisfaire leur curiosité. La célèbre École d'armurerie de Liège est également représentée.





« C'est un lieu ouvert à tous. Toute la famille peut trouver son bonheur, entre vêtements de chasse, ateliers pour enfants, manèges, tirs à l’arc et démonstrations de forge », insiste le président de l'ACIR.

Le Salon accueille aussi un stand de l'Office Français de la Biodiversité (OFB).< « C’est notre première participation », explique Olivier Granger, accompagné de Sébastien Reboul. « Nous venons informer les chasseurs sur l'importance de respecter les règles de sécurité. La Corse connaît encore trop d’accidents liés à la chasse. »

Les agents de l'OFB profitent également de l’événement pour sensibiliser le public à leurs autres missions, notamment la protection d'espèces emblématiques comme le mouflon ou u Ghjattuvolpe, la légendaire "chat-renard" corse, récemment reconnue scientifiquement.





La préfecture de Haute-Corse, fidèle au Salon pour la troisième année consécutive, propose quant à elle un stand d'accompagnement pour l’enregistrement des armes via le Système d’Information sur les Armes (SIA). « Depuis février 2022, toute personne détenant une arme doit créer un compte sur cette plateforme pour acheter, vendre ou faire réparer son équipement », rappelle Élise Galindo, cheffe de cabinet du préfet. « En Haute-Corse, environ 8 000 comptes ont déjà été créés, un très bon résultat. Notre présence ici vise à accompagner au mieux les détenteurs d’armes dans cette démarche. »

Avec entre 18 000 et 20 000 chasseurs licenciés en 2024, la Corse confirme son attachement à cette tradition ancestrale, où passion rime désormais avec sécurité et sensibilisation.