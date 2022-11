Le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, en visite au PETR du Pays de Balagne

C'est pour présenter le territoire et ses projets, le SCoT, ( Le Schéma de cohérence territoriale ) l'avancement du Contrat de Relance et de Transition écologique signé avec l’État, le projet de la Voie verte, qui reliera les communes de Calvi et de Lisula que Pierre Poli a invités ce jour Michel Prosic à L'Ile-Rousse.



"Pour moi c’est un élément important. Il est utile et indispensable de vous rencontrer sur place. C’est en étant présent parmi vous que l’on mesure mieux les enjeux et pour les suites des démarches qui restent à engager ", explique le préfet de Haute-Corse.



Des projets clés

"Le SCoT est une démarche essentielle. C’est la traduction de ce que les élus souhaitent en matière d’avenir pour leur territoire" ajoute-t-il, en préconisant par la suite de ne pouvait être réalisé par un cabinet d’études. "Ils sont là pour exécuter les visions politiques des élus quant à l’avenir et à la progression du développement durable. Ce n’est pas un copier-coller de ce qui existe chez le voisin. C’est un projet pour la vie quotidienne des concitoyens d’un territoire. Pour moi c’est une démarche structurante et une démarche essentielle ".



Un autre sujet abordé, le Contrat de Relance et de Transition écologique.Récemment signé, en présence de son prédécesseur Francois Ravier, il se substitue aux contrats de ruralité arrivés à échéance fin 2020. Valable 6 ans, ce CRTE qui est une collaboration entre État et collectivité, permettra d’injecterplusieurs millions d’euros au cours de cette période, afin d’accélérer les projets des communes et remplacer les anciens contrats de ruralité. "Planifier sur plusieurs années les investissements doivent être réalisés de façon à ce que vous puissiez planifier de manière pluriannuelle vos programmes d’investissement. Avec une vision particulière, celle de la transition écologique" continue le préfet de Haute-Corse. Une transition écologique qui a déjà débuté selon lui. Le gouvernement a récemment mis en place un fond vert qui sera doté de 2 milliards d’euros pour l’année budgétaire 2023 sur 14 thèmes. "C’est la première fois que je l’annonce. C’est tout nouveau. Il viendra accompagner uniquement les collectivités sur tous leurs programmes de transition énergétique. Les enveloppes seront réparties par région et par département, ce qui évitera un système d’appels à projets. Une enveloppe que j’aurai à ma disposition et qui me permettra d’accompagner au nom de l’État, des programmes et projets de transition écologique. Ce CRTE du pays de Balagne est un élément clé pour l’État" a annoncé le préfet.



Notamment celui de la voie Verte que le Pays de Balagne souhaite mettre rapidement en place. Pour rappel, le PETR est constitué de 2 communautés de communes, Calvi et Lisula. "Assez équilibrées en territoire et en population. Nous avons 36 communes peuplées de 23 653 habitants sur 957 km2. En 1996, la création d’une association de préfiguration du Pays de Balagne. Cette association nous a permis de rédiger une charte de territoire. Cette charte est le document fondateur du PETR et on s’en réfère encore aujourd’hui ", présente Pierre Poli, le président du PETR. Arrêtée en 2003, cette association a fait place au Syndicat mixtedu Pays de Balagne. "Sur la volonté des élus de l’époque, ce Syndicat mixte était doté de 4 compétences. La révision de cette charte des territoires, la candidature à un programme européen pour aider les territoires ruraux, l’inscription à un agenda 21 local et ce qui a motivé le plus la création de ce syndicat, l’élaboration et le suivi du SCoT".