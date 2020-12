Le plan Covid-19, bouleverse le service pédiatrie de l’hôpital de Bastia

Trois étages séparent l'ancien au nouveau service pédiatrie de l'hôpital de Bastia et pourtant tout est différent. Depuis plusieurs mois, les enfants de Haute-Corse sont accueillis au quatrième niveau de l'établissement de soins, anciennement dédié à la partie administrative. Là, exit les fresques murales enfantines, la salle de jeux, les livres et les jouets... place à des chambres austères aux murs blancs.



"En temps normal, l’hospitalisation d’un enfant pour des parents n’est pas chose facile. L’impact émotionnel est important, les inquiétudes et interrogations nombreuses, sans parler des éventuelles souffrances physiques et psychologiques que l'on subies. Ici ils n'ont rien. Les télévisions ne sont pas branchées et malgré les demandes rien n'est fait", s'indigne Audrey * maman d'un enfant hospitalisé en pédiatrie à Bastia.



A cause du protocole sanitaire renforcé, seul un parent testé peut se rendre au chevet de son enfant. Une fois qu'il est admis, il ne peut plus sortir et y retourner. Il est donc impossible pour eux de rentrer récupérer des jeux pour divertir les enfants. "Je lui ai donné une tablette pour que le temps soit moins long mais pas toutes les familles peuvent en fournir une. On comprend, que c'est une situation exceptionnelle mais les enfants sont oubliés", reprend la mère.



Des travaux prévus



La directeur de l'hôpital, Jean-Mathieu Defour regrette cette situation : "On a été obligé de déménager le service en catastrophe au début de l'épidémie mais celui-ci n'est pas adapté. De ce fait, des travaux qui sont prévus ont pris du retard à cause de la Covid-19,. Il y aura en 2021, la création d'un vrai service adapté avec une salle de jeu, de la décoration... les télévisions seront bientôt réparées."



* le prénom a été changé pour garder l'anonymat de notre interlocutrice