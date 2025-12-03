Le petit train de la Sant’Andria, une tradition solidaire qui mobilise les écoles bastiaises

Pour les associations, cette collecte arrive à un moment crucial. « Ça nous permet de pouvoir donner un peu plus en cette fin d’année que le colis qu’on donne habituellement chaque mois », souligne Jocelyne Remoto de l'association Partage, qui distribue des denrées alimentaires aux personnes envoyées par les services sociaux. « Il y a une grande demande, surtout chez les jeunes, il y a une forte augmentation de jeunes précaires, et ce genre de collecte nous permet de pouvoir leur donner un peu plus. C'est vrai que les grandes surfaces nous donnaient beaucoup plus, mais c’est moins le cas aujourd’hui, et on a aussi de moins en moins de subventions, donc l'aide extérieure est appréciée. »





Un avis partagé par Jean-Dominique, bénévole au Secours populaire. « Ça nous apporte un appui supplémentaire, et en plus, ça nous rend plus visibles auprès de la population. Il y a un besoin qui s'accroît de plus en plus, notamment en fin d'année, bien évidemment. Et en parallèle, nous avons une diminution des dons à cause de la cherté de la vie, de l'augmentation des prix… Tout ça fait que nous avons de moins en moins de marchandises à distribuer aux bénéficiaires. Mais cette collecte permet aussi de montrer que nous sommes une association dynamique, comme toutes celles qui sont ici et qui viennent en aide aux défavorisés de la ville. »



Dans ce contexte, l’opération conduite par la municipalité apparaît comme un soutien essentiel. « La Sant'Andria est incontournable parce que ça nous permet de toucher toutes les écoles et de compléter les stocks que nous avons aux Restos du Cœur pour pallier des mois qui sont de plus en plus difficiles. C’est important, et ça sensibilise les enfants à la pauvreté », précise Sandrine. Les équipes de la mairie, elles, soulignent que « de plus en plus d’écoles participent chaque année ». « Les quantités ont un peu diminué à cause de la baisse du pouvoir d’achat, mais le partage reste encore quelque chose de vivant à Bastia. Et c’est un souhait de la municipalité de mettre l’accent sur les traditions avec un don de denrées comme dans le temps où on donnait de l’huile, de la farine ou du vin aux plus démunis. »

La journée s’est poursuivie avec un spectacle pour les 430 enfants venus des douze écoles partenaires de l’opération.

