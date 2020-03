Le père Georges Nicoli sur le clocher de Notre Dame de Lourdes pour bénir la ville de Bastia

"Chers amis, face au virus chacun se bat comme il peut et se garde de contaminer les autres en restant à la maison. En tournant nos prières vers le Seigneur, nous lui demandons son aide pour combattre ce mal. Ainsi, les 24 heures pour le Seigneur étant annulées pour ce vendredi, à midi je ferai sonner les cloches à la volée pour vous indiquer le moment où nous nous rendrons sur le clocher de Notre dame de Lourdes duquel nous bénirons la ville avec le Saint Sacrement.





Aucun rassemblement n'est permis mais quand vous entendrez les cloches vous saurez que la 'procession' commence : à ce moment, vous êtes invités à ouvrir vos fenêtres, à vous unir par la prière, à allumer une bougie chez vous qui manifestera notre espérance et notre confiance dans le Seigneur.

La bénédiction aura lieu pendant le temps de silence qui suit la volée. Un autre coup de cloche sonnera la fin de cette bénédiction.

Préservons nous, préservons les autres, et prions pour que cette propagation cesse.

Que Dieu vous bénisse et vous garde."