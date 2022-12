Le peintre bastiais Didier Meïr Long expose sa "Radioscopie des Juifs en France" à Paris

Une exposition comme un livre d'images

Didier Meïr est d’abord et avant tout un narrateur, un conteur , un adepte de la fusion entre les images et les mots . L’exposition « Juifs en France. Radioscopie en 40 portraits » qu’il nous offre à la Galerie Saphir, est en fait un livre d’images et de souvenirs, un carnet de rencontres où des personnalités et des anonymes semblent se tutoyer.



Comme dans une veillée, chacun raconte la sienne. Il y a d’abord Gérard Habad , un Tunisien d’origine, qui a été ingénieur agronome, communiste, disciple de Lacan, psychiatre et psychanalyste, disciple de Yeshayahou Leibowitz en Israël puis son traducteur en France. Gérard a écrit de nombreux livres dont un ouvrage, sur le Chabbat avec Didier Meïr : « Gérard et Antonietta Hadddad m’ont accueilli à chaque Seder de Pessah et Roch Achana depuis 10 ans. Avec le rabbin Haïm Harboun , Gérard est mon second père dans le judaïsme ».



Dans la série des 40 portraits, il y a aussi Antoine le berger corse, qui a fait des études de médecine. Il y a 12 ans en quittant ce monde, sa mère lui a avoué qu’il était juif, descendant d’une grande lignée de rabbins d’Algérie. On retrouve aussi Greg l’ancien patron du CAC 40, mais également Guy dont la famille est arrivée avec 740 autres juifs en 1915 à Ajaccio. Son grand-père, Meïr Tolédano a été le rabbin de Bastia. Il y a aussi Ruty et Shelomo . Ce dernier est passé par neuf camps (Faulbrück, Gröditz, Markstadt, Fünfteichen, Gross-Rosen, Flossenbürg, Dresden, Leitmeritz, Theresienstadt).



De tableau en tableau , d’histoires en anecdotes, Didier Meïr convoque, ici, avec bienveillance, respect et humilité, son cercle amical passé, présent et à venir, des « personnages » plus attachants les uns que les autres.