Le passage à l’heure d’hiver divise toujours

Introduit en 1976, le changement d’heure visait à économiser l’énergie en profitant davantage de la lumière naturelle en fin de journée. L’idée : limiter l’usage de l’éclairage artificiel. Près d’un demi-siècle plus tard, cette justification est largement remise en cause. Les économies d’énergie réalisées seraient aujourd’hui marginales, de l’ordre de 0,1 à 0,2 % selon l’ADEME.





Les partisans : rythme saisonnier et symbolique du “temps d’hiver”

Pour ses défenseurs, l’heure d’hiver reste plus conforme au rythme biologique et au cycle solaire naturel. Le matin, la lumière revient plus tôt, ce qui favoriserait un réveil moins brutal et plus en phase avec la luminosité. Certains soulignent aussi que ce retour à “l’heure normale”, celle du fuseau de Greenwich, correspond mieux à la géographie française.





Les opposants : fatigue, dépression et désynchronisation

Les critiques sont nombreux. Les médecins du sommeil évoquent une perturbation du rythme circadien, notamment chez les enfants et les personnes âgées. La nuit tombant avant 18 heures, beaucoup ressentent une baisse de moral, voire un épisode de dépression saisonnière. Les activités de plein air et la consommation dans certains secteurs (restauration, loisirs) en pâtiraient également.





Une réforme annoncée, mais jamais appliquée

En 2019, le Parlement européen a voté la fin du changement d’heure à partir de 2021. Chaque État membre devait choisir entre l’heure d’été ou d’hiver. Mais la pandémie, puis le manque de coordination entre pays, ont gelé la décision. Le système reste donc en place jusqu’à nouvel ordre.



En attendant, on recule les aiguilles

« Chacun voit midi à sa porte » : le dicton est si vrai que midi ne tombe effectivement pas partout à la même heure et si nos montres et nos smartphones affichent tous la même heure, le soleil lui n'apparaît pas partout au même moment. On le sait : le jour se lève plus tôt à l'Est qu'à l'Ouest; il fait donc jour à Bastia bien avant Brest, qui profite plus longtemps du soleil le soir.

Il n'en demeure pas moins qu'en, ce week-end du 25 au 26 octobre, à 3 heures du matin, il sera de nouveau 2 heures. Un petit geste anodin pour certains, un symbole de désuétude pour d’autres. Mais pour tous, une heure de sommeil supplémentaire, avant que la nuit ne tombe, elle, beaucoup plus tôt pour tout le monde