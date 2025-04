Le padel gagne du terrain en Corse : Bastia entre dans la cour des grands

Le padel, cousin direct du tennis et du squash, séduit de plus en plus d’adeptes chaque année. Un choix que Frédéric Donne explique par sa facilité d’accès. “Le padel a des similitudes avec le tennis : il y a six jeux dans un set, on compte les points et on sert dans la diagonale comme au tennis. Néanmoins, la grosse différence avec ce sport, c’est que, si la balle dépasse le joueur et vient taper la vitre derrière lui, il peut la reprendre et continuer l’échange. C’est donc un sport où l’on s’amuse dès la première minute passée sur le terrain, parce qu'on arrive tout de suite à jouer et à s’amuser. Bien sûr, on peut ensuite s’améliorer, mais on s’amuse dès qu’on entre sur le terrain, avec ses adversaires, ses amis, parce que, même si on loupe la balle, elle revient avec la vitre et on peut continuer à jouer. C’est un sport où l'on joue beaucoup.”





C5 Stadium plus grand complexe indoor de France

Mais si le padel attire autant, c’est aussi, toujours selon Frédéric Donne, grâce aux infrastructures mises à disposition des joueurs. “Le complexe du C5 Stadium est le plus grand complexe indoor de France, avec pas moins de quatorze terrains de vingt mètres sur dix”, indique l’organisateur du tournoi P1000. “Tous les terrains sont intégralement couverts, et la grande qualité, c’est qu’on a une salle avec six terrains où les joueurs peuvent sortir récupérer la balle. Au padel, si le joueur tape la vitre et que la balle sort ensuite du terrain, l’échange peut continuer si le joueur parvient à la récupérer avant qu’elle ne rebondisse une seconde fois, et nos six terrains permettent de faire ça.”





À l'initiative de Laurent Casanova

Le C5 Stadium compte aujourd’hui plusieurs terrains grâce à l’initiative de Laurent Casanova, ancien capitaine du Sporting Club de Bastia, qui a ouvert ce complexe.“Au départ, il y avait surtout des terrains de futsal, et seulement deux terrains de padel”, décrit Frédéric Donne. “À la suite de demandes de plus en plus importantes, le nombre de terrains a augmenté, et l’on en est aujourd’hui à quatorze. Il y a un vrai engouement pour le sport.”



Aujourd’hui, le club compte un peu moins de 500 licenciés, de tous les âges. “Le padel se joue de 7 à 77 ans, voire plus”, indique Frédéric Donne. “On a une école de padel pour les enfants, qui peuvent commencer à jouer dès 5 ans, mais on a aussi beaucoup d’adultes.” Le padel est aussi un sport qui se féminise. “On a de plus en plus de femmes qui viennent jouer, c’est vraiment un sport pour tous les âges et tous les sexes. Le niveau dans ce sport ne cesse d’augmenter, on le voit avec tous les tournois que l'on organise. Le niveau s’améliore, et on va encore le voir à l'occasion de ce tournoi où beaucoup de joueurs corses vont montrer leur niveau.”