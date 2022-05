Le nouveau Gouvernement d'Elisabeth Borne

Ministres délégués: auprès de la Première ministre:

- Olivier Véran, chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique

- Isabelle Rome, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances

· Auprès du ministre de l'Économie:

- Gabriel Attal, chargé des Comptes publics

· Auprès du ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Transition écologique:

- Christophe Béchu, chargé des Collectivités territoriales

· Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères:

- Franck Riester, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité

- Clément Beaune, chargé de l'Europe

, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Europe des Affaires étrangères, garde des Sceaux, ministre de la Justice, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoiresministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, ministre des Armées, ministre de la Santé et de la Prévention, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, ministre des Solidarités de l'Autonomie et des Personnes handicapées, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, ministre des Outre-mer, ministre de la Culture, ministre de la Transition énergétique, ministre des Sport et des Jeux olympiques et paralympiques