Le monument aux morts rénové et la place Campinchi bientôt réaménagée à Ajaccio

Il aura fallu attendre six années pour que le monument aux morts retrouve son emplacement originaire sur la place Campinchi. En effet, dans le cadre des travaux entrepris en 2013, il avait été stocké et conservé dans des entrepôts de la municipalité à Mezzavia. Afin de redonner à l’ensemble monumental toute sa noblesse, le socle en pierre et la statue en bronze ont bénéficiés d’un nettoyage et d’une restauration. Le suivi de ce chantier à été confiée à la SPL Ametarra représentée par Sophie Boyer de La Giroday.



« Un mois environ a été nécessaire pour restaurer la totalité. Nous avons dû faire appel à une entreprise spécialisée à Arles. La statue a été nettoyée et redorée en partie ». Elle a également eu droit à un traitement de sa surface à l’aide d’un sablage aux abrasif végétaux : un procédé visant à garantir son assainissement sans risque d’endommager la patine d’origine. La réalisation d’une protection de surface a par la suite été effectuée ainsi que quelques restaurations particulières sur la hampe du drapeau, la pointe de la hampe ou encore, la couronne de laurier.



La sculpture se veut imposante avec 5,60 de long, 2,80m d’envergure et 2m de large. Elle est ainsi composée de 15 éléments de fonte (bronze) assemblée par boulonnage et repose sur un socle de 60 blocs de granit sculptés. Il a donc fallu une grue pour replacer l’ensemble sur la nouvelle place Campinchi toujours en travaux.



Cette remise en place du monument aux morts semble annoncer la finalisation prochaine de la place. Un achèvement fortement attendu par les résidents et les commerçants du quartier.