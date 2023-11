Le mois sans tabac en Corse : on va prendre "le train pour arrêter de fumer"

Le mois sans tabac trouve un écho particulier en Corse, région française qui compte le plus de décès attribués au tabagisme comme l'a révélé Santé Publique France en 2021. À l’échelle nationale, la part de décès attribuable au tabac est de 13%, en Corse, ce chiffre grimpe à 15,5%. Les jeunes insulaires sont également les plus gros consommateurs de cigarettes de la France métropolitaine avec 38% des jeunes de 17 ans qui fument régulièrement contre 32% sur le Continent.



L’an passé, ce sont environ 1 100 personnes qui se sont inscrites au mois sans tabac dans l’île. « Un très bon résultat, d’après Sacha Contesto, chargé de prévention au sein de l’association Addictions France et en charge de la promotion du mois sans tabac en Corse. Lors de la précédente édition, nous avons mené plus de 70 actions durant le mois de novembre ».



Des actions de sensibilisation, de prévention et d’accompagnement sont à retrouver cette année encore en novembre. Des stands sont ainsi présents dans certaines galeries commerciales de Corse, ainsi que dans différentes structures avec l’idée d’être visibles du plus grand nombre.

« Cette année, nous avons une action phare qui s’appelle « prenez le train pour arrêter de fumer », nous allons donc prendre le train des Chemins de fer de Corse le lundi 13 au matin pour nous rendre à Corte et nous ferons Bastia - Ajaccio le 17 novembre, explique Sacha Contesto. Nous voyagerons avec les étudiants. Un médecin tabacologue sera présent, tout comme le service de prévention d’Addictions France. Nous pourrons passer voir les jeunes, discuter avec, les informer et les conseiller et s’ils souhaitent aller vers un arrêt du tabac, leur donner un rendez-vous avec un tabacologue ».

D’autres actions sont prévues dans plusieurs villes de Corse, au centre hospitalier de Bastia ce mardi après-midi notamment.