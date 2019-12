Le message de Noël de l'évêque de Corse : "La surconsommation détruit la planète, et ne nous a pas rendus plus heureux"

J’adresse tous mes vœux de bon et joyeux Noël à tous les catholiques de Corse, en particulier aux lecteurs de Corse Net Infos.

Cette année, l’actualité est marquée par des tempêtes qui confirment le dérèglement climatique et par les grèves liées à la réforme des retraites. Deux phénomènes bien différents mais qui annoncent tout les deux la fin d’un système.





Pendant des dizaines d’années, nous avons tout misé sur la production, la consommation, la croissance, etc. Ce système-là s’est emballé et commence à se gripper. La surconsommation détruit la planète, et ne nous a pas rendus plus heureux. Elle creuse les inégalités, accroit l’individualisme, nous rend matérialistes et fragilise la solidarité entre les générations. Mais quel est le sens d’une vie où l’on confond bonheur et consommation ?





Noël peut être l’occasion d’un sursaut. Les traditions liées à cette fête sont belles mais peuvent rester superficielles. Noël est le rappel que Dieu n’est pas étranger à notre vie quotidienne. Il s’invite chez nous. Faire le choix de l’accueillir vraiment dans sa vie permet de retrouver les vraies priorités. Avec lui, nous pouvons choisir une vie plus sobre mais plus heureuse. Une vie plus respectueuse de l’environnement, une vie où les relations humaines, en particulier familiales, passent avant les biens matériels, une vie ouverte à la transcendance.





Je vous souhaite de vivre intensément cette fête de Noël et d’accueillir la paix de Dieu tout au long de l’année 2020.

Merci, et joyeux Noël à Corse Net Infos !