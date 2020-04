Le marché couvert de l'Ile-Rousse reprend vie

Ce moment tant attendu de la réouverture du marché couvert, de façon progressive et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, est arrivé.

Depuis lundi , sous ce marché mythique, datant de 1884 avec ses 21 colonnes et sa charpente en bois, classé Monument historique le 5 janvier 1998, a repris vie avec quelques producteurs et revendeurs qui se sont installés.

Cette réouverture fait suite à une demande de dérogation en date du 16 avril 2020 adressée par Jean-Jo Allegrini-Simonetti.





Dans un premier temps le marché alimentaire est autorisée tous les jours de 8h30 à 11h30.

" Il était important que ce marché reprenne vie au plus tôt tout comme il était indispensable de soutenir les les circuits-courts tout en s'assurant de ne pas prendre de risque sanitaire. Les mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites “barrières” définies au niveau national doivent être observées en toute circonstances par les exposants et les clients. Les étals sont disposés à une distance suffisante les uns des autres pour éviter tout regroupement. Une entrée et une sortie sont définies selon un principe de sens unique vers l’avant. Aucun regroupement de personnes ne sera toléré afin de garantir la sécurité de tous" précise le premier magistrat de la commune.





Ce mardi matin, malgré la pluie, quelques personnes se sont déplacées pour faire leur marché.

Sur place, Florent Farge, sous-préfet de Calvi, Jean-Jo Allegrini-Simonetti, maire de l'Ile-Rousse accompagné de son adjoint Pierre Maushart, le chef de bataillon Paulo de Carvalho, commandant la compagnie de Gendarmerie Calvi-Balagne , les militaires de la Brigade Territoriale de l'Ile-Rousse et la Police Municipale étaient présents pour s'assurer que toutes les dispositions prises étaient respectées.





Progressivement, le marche de Lisula devrait retrouver son rythme de croisière.

L'initiative du maire et la décision du préfet d'autoriser à nouveau ce marché, a été bien accueillie par la population qui voit là une lueur d' espoir dans cette crise sanitaire.