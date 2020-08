Le joli geste de la municipalité de Calvi au Lycée de Balagne de l'Ile-Rousse

Jean-Paul-Lottier le Lundi 31 Août 2020 à 18:17

Sensibilisée par un appel du Lycée de Balagne demandant aux parents de fournir pour la rentrée des masques pour leurs enfants, la municipalité de Calvi a décidé de fournir à l'établissement île-roussien 500 masques sur son stock de réserve. La remise de ces masques a eu lieu ce lundi 31 août 2020 à 14 heures au Lycée polyvalent de Balagne à l'Ile-Rousse. Sandra Vautier, adjointe au maire de Calvi en charge des affaires scolaires, de la jeunesse et de l'enfance, et François-Xavier Acquaviva, adjoint au maire chargé par le maire de Calvi Ange Santini, de la gestion depuis le début de la crise sanitaire des opérations liées au Covid-19, ont remis 500 masques réutilisables avec notice d'emploi à Marie-Catherine Gandon, proviseur du Lycée de Balagne et son adjointe Chjara Stella Graziani.

La même opération sera renouvelée demain matin à 9 heures au Collège du docteur Jean-Félix-Orabona de Calvi

