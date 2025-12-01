CorseNetInfos
Le huis clos prononcé au procès de l'assassinat d'Antoine Sollacaro


La rédaction avec AFP le Mardi 4 Novembre 2025 à 10:26

La cour d'assises des Bouches-du-Rhône a prononcé mardi le huis clos pour le procès de l'assassinat de l'avocat Antoine Sollacaro, à la demande de l'avocat d'un repenti qui témoigne et est jugé.

Assurant que "ces six semaines d'audience pouvaient mettre gravement en danger la vie et la sécurité" du repenti, la cour a répondu favorablement à cette demande soutenue par le ministère public, mais rejetée par les avocats des parties civiles et de la défense.
Plus d'infos à venir







