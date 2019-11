Le grand prix du festival du film Politique de Porto-Vecchio diffusé à l’Assemblée nationale

Sur invitation de François de Rugy, député et membre du jury de l’édition 2019 du Festival du film Politique de Porto-Vechio, Freedom, le film de Rodd Rathjen primé en octobre dernier au Festival, a été projeté lundi soir à l’Assemblée Nationale devant plus de 100 personnes réunies pour l’occasion.

Etaient notamment présents les co producteurs du film ainsi que les membres fondateurs du festival , Karl Zero, Daisy D’Errata, Jérôme Paoli et Anne Catherine Mendez.





Freedom qui sort en salle mercredi prochain retrace l’histoire vraie de Chakra, garçon vif de 14 ans, travaillant dans une rizière avec sa famille, dans la campagne cambodgienne.

Aspirant à plus d’indépendance, il sollicite un passeur pour trouver un emploi rémunéré dans une usine en Thaïlande. Sans rien dire à ses proches, il se rend à Bangkok dans l’espoir de mieux gagner sa vie.

En arrivant sur place, Chakra et son nouvel ami Kea, âgé d’une trentaine d’années, découvrent que l’intermédiaire leur a menti : comme d’autres Cambodgiens et Birmans, ils sont vendus comme esclaves à un capitaine de chalutier..