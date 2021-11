Le fonds "Paese", pour les petites communes, abondé de 2 millions d’euros

Pour le fonds Paese l’heure est au premier bilan presque un an jour pour jour après son lancement en décembre 2020. Le fonds public de la Collectivité territoriale de Corse est géré par la CADEC (Caisse de Développement de la Corse) et a pour objectif d’aider les petites communes insulaires à financer leurs projets et à accélérer leur mise en œuvre. Trois millions d’euros mis à disposition des communes de moins de 1 000 habitants et des intercommunalités en comptant moins de 10 000.Au centre de la salle, Jean-Michel Catani présente aux élus de la chambre des territoires le premier bilan du fonds dont il assure la gestion opérationnelle. Le directeur général de la CADEC dresse « un bilan positif ». Création d’épicerie communale, réfection de bâtiments remarquables, création de voies à mobilité douce, création de logements, rénovation de réseaux et de sentiers patrimoniaux. Une trentaine de projet auraient été traités en un an. « Nous sommes victimes de notre succès », se réjouit Jean-Michel Catani. Sur les trois millions d’euros prévus dans l’enveloppe, deux ont été débloqués pour la première année et ont entièrement été consommés.