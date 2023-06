Le festival de la pizza de Bastia promet de régaler

Les 33 000 visiteurs attendus pourront se faufiler entre les différents stands italiens, mais auront aussi la chance de découvrir des produits corses. Pour l’organisateur de ce festival, cet accès gratuit est symbolique. « Nous ne voulons pas faire d’élitisme. Nous sommes là pour rassembler un maximum de personnes. Cela vaut pour les familles qui ne peuvent pas se permettre d’assister à ce genre d’événement. Mais c’est aussi, et surtout, rendre accessible le goût d’une pizza constituée d’aliments frais à tout le monde ». D’autres projets trottent dans la tête de Paul Pierinelli , mais : « On nous freine un peu », rigole-t-il.



Désormais, ce festival aura lieu tous les ans et devrait : « Grossir chaque année avec d’autres pizzaioli et groupes internationaux », ambitionne l’organisateur. Pour le moment, rendez-vous est pris pour vendredi prochain 9 juin 2023. à 18 heures pour l’inauguration de cette nouvelle manifestation culinaire à la sauce italienne.