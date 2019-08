Le disparu du GR 20 retrouvé mort sous sa tente

C'est la gérante du refuge de Capanelle à Ghisoni qui a fait la macabre découverte en fin de matinée de ce vendredi peu après l'avis de recherche lancé par le PGHM.

C'est la forte odeur se dégageant de la tente qui a interpellé la gérante.

De fait, peu après, le corps de Thierry Poivey était découvert gisant dans sa tente non loin du refuge.

L'alerte a été aussitôt donnée.





Peu après les gendarmes procédaient à toutes les constatations et s'il est trop tôt pour préjuger des causes du décès de l'infortuné randonneur il semblerait que l'on penche pour la thèse de la mort naturelle.





Thierry Poivey , 51 ans, avait été vu pour la dernière fois au refuge de Prati le jeudi 1er août au matin.

Il devait poursuivre le GR 20 vers le sud jusqu'au refuge d'Usciolu puis vers les bergeries de Matalza.

Il se déplaçait seul avec une tente et son matériel de randonnée.

Une randonnée qui a pris fin pour lui à deux pas du refuge de Capanelle.