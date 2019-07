Le dialogue est indispensable : Andà per dumane revient sur la visite d’Edouard Philippe en Corse

Le communiqué





Lors de la dernière session nous avions interrogé le Président du Conseil Exécutif de Corse en soulignant l’absolue nécessité à créer les conditions d’un dialogue fécond entre l’État et la majorité territoriale. Notre groupe se félicite donc de constater que nous n’avons pas assisté à la triste image de la politique de la chaise vide.

Les annonces sur le plan économique du Premier ministre survenues lors de son déplacement des 3 et 4 juillet derniers vont dans le bon sens.

La prorogation du PEI sur 5 ans et la mise en place d’un futur Plan de Transformation et d’Investissement pour la Corse (PTIC) sont deux excellentes nouvelles. La méthode souhaitée pour penser le PTIC, via la création d’un conseil de développement en liaison avec la Collectivité de Corse, répond à une logique clairement décentralisatrice, ce dont il faut également se réjouir.

Le second thème abordé est probablement le plus important des prochaines décennies à savoir l’autonomie énergétique de la Corse à l’horizon 2050. Sur ce point, la confirmation de la mise en œuvre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie est à noter. L’engagement ferme de l’État de mettre fin au fuel lourd d’ici 2023 est capital.

Il est par ailleurs évident que la Corse ne doit pas s’interdire toute innovation en matière d’énergie, et la création de la plateforme Myrte en 2012 en est l’exemple parfait. La Corse est scientifiquement un leader dans le domaine de l’hydrogène énergie et la puissance publique doit soutenir cette initiative tout en pensant aux moyens de valoriser économiquement de telles avancées.

Enfin, le Premier Ministre a confirmé la volonté politique du gouvernement et du chef de l’Etat de procéder à l’inscription de la Corse dans la Constitution afin de reconnaître ses spécificités. Le gouvernement demeure également attentif et à l’écoute des Maires, c’était le sens de la réunion de Morosaglia.

Convaincu que le dialogue est indispensable au développement de notre île, notre groupe continuera donc de déployer des efforts en ce sens, dans l’intérêt de la Corse et de sa population.