Le couvent de Marcassu s'ouvre au monde extérieur

Fondé en 1621 par les frères franciscains, le couvent de Marcassu a été bâti sur les ruines d'une commanderie du village de Cateri. 1500 m2 de surface, un magnifique jardin, une église, 40 salles et un cloître, après 400 ans d'existence, l'édifice religieux, avait besoin comme il se dit communément en Corse, d'un "Ziu Prete".

Aujourd'hui, c'est l'Association du Couvent de Marcassu qui fait bien fonctionner la bâtisse, mais également et surtout la protège. Pour ce faire l'asso a décidé d'accueillir des nouveaux membres "les personnes intéressées par le devenir de ce couvent, par sa vie spirituelle et sa vie culturelle peuvent devenir membre, il faut s'acquitter d'une cotisation de 10€ et s'inscrire sur le registre de l'association." indique le Père Jean-Yves Coeroli, vicaire général du diocèse d'Aiacciu, qui a présidé l'assemblée générale lors de laquelle l'archiprêtre Ange-Michel Valery, président de l'association du couvent de Marcassu, a fait le point sur les travaux entrepris il y a trois semaines pour le restaurer. "Ce couvent est un des plus anciens de Balagne. C'est une belle bâtisse qui malheureusement pleure aujourd'hui. Mais nous faisons en sorte de la relooker, pour la protéger. La mettre hors d'air hors d'eau est une priorité pour la sauvegarder ".





Des religieuses dans les murs du couvent

Depuis septembre 2019, après le départ du frère Yohan qui avait quitté le couvent quelques années plus tôt, les sœurs du Rosier de L'Annonciation se sont installées à Marcassu. Mais qui sont ces religieuses qui sont aujourd'hui bien connues dans la région balanine ? "C'est une communauté que j'ai créée en 2010, sous l'égide dans un premier temps de la communauté de prêtres de Saint-Martin. Nous sommes allées à Lourdes. Et nous sommes arrivées ici en 2019, de manière providentielle. Je voulais faire voir la Corse que je connaissais déjà aux filles, car ma grand-mère était de Vivariu. Nous retrouvons dans la culture corse la profondeur de notre vocation et c'est une joie d'être ici", explique Sœur Laetitia, supérieure des sœurs du Rosier de l’Annonciation.



Dès leur arrivée, deux importantes missions se sont présentées à elles. Faire rejaillir l'eau à la source du couvent et refaire la toiture du couvent."Cela nous semblait irréalisable. Mais avec Dieu rien n'est impossible".



Un lieu d'accueil et de formation

Le couvent est aujourd'hui"qui Un lieu d'accueil pour les enfants et les familles. Rappelons-nous de l'histoire du petit Noé que les sœurs ont élevé durant quelques mois. "Nous aimerions pouvoir offrir à travers nos vies, des lieux aux personnes particulièrement blessées, je pense, aux enfants qui n'ont pas toujours la chance d'avoir un cadre familial équilibré. Leur donner un lieu où ils puissent se sentir chez eux protégés et en sécurité, afin qu'ils puissent grandir",précise sœur Laetitia. Mais aussi un lieu de formation pour les novices qui souhaitent se former à la vie religieuse. "Nous sommes également une maison de formation. Nous recevons les novices de la vie religieuse. Comme les sentinelles, qui sont de jeunes filles qui se sentent appelées à la vie religieuse, mais qui ne sont pas encore tout à fait sûres. Ici, elles prennent le temps de réfléchir, de discerner et de se laisser accompagnées sur le chemin de cette éventuelle vocation".





Un nouveau statut

La réunion a été aussi l'occasion de régulariser les statut de l'association propriétaire, sous contrôle de maître Marie Franceschini, notaire à Calvi. "Nous avions la nécessité d'être dans les clous au niveau du droit civil. L'association propriétaire avait des statuts obsolètes qu'il fallait renouveler" a précisé le père Coeroli. Et c'est choses faite.