Le court-métrage corse Godcasting sacré à Los Angeles

Un an après sa présentation en avant-première à Bastia, Godcasting vient de franchir un nouveau cap. Le court-métrage de science-fiction réalisé par Florent Agostini a remporté, le 5 juin dernier, le Grand Prix de la 16e édition du New Media Film Festival à Los Angeles. Le jury, composé notamment de représentants de HBO, Marvel, la BBC ou encore des Grammy Awards, a salué un projet ambitieux porté par une équipe essentiellement insulaire. « Ce prix récompense le travail de plus de cinquante Corses ayant œuvré à la réussite du film », a déclaré le réalisateur, originaire du village de Cassano, dans la commune de Montegrosso. Tourné en 2023 à Montemaggiore et à Pigna, Godcasting est le cinquième film de Florent Agostini, réalisé avec le soutien de la Collectivité de Corse, de France 3 Corse Via Stella et de plusieurs partenaires locaux.



Du court au long : un projet qui se prolonge

Pensé dès 2020, le scénario de Godcasting explore les rapports entre intelligence artificielle, deuil et réseaux sociaux. Le personnage principal, Olby, incarné par Pascal Cannebotin, arrive dans un village gouverné par une IA nommée Velda (voix d'Ornella Nobili), qui permet aux vivants de communiquer avec leurs proches disparus. Une expérience immersive, dans un univers cyber-rural qui mêle croyances anciennes et technologies nouvelles.

Sélectionné dans plusieurs festivals à l’étranger — en Australie, Indonésie, Népal, Corée du Sud ou encore au Japon — le film poursuit désormais sa route sur le continent nord-américain. Des projections sont prévues à San Francisco et à Toronto durant l’été 2025.



Parallèlement à cette reconnaissance internationale, le projet s’est enrichi d’une dimension interactive. Le réalisateur a lancé une série d’auditions en ligne baptisées Godcasting Live, diffusées sur les réseaux sociaux, au cours desquelles les participants échangent en direct avec l’IA du film. Objectif : intégrer ces séquences à une future adaptation en long-métrage. Une cinquantaine de sessions ont déjà eu lieu dans dix pays. Pour accompagner cette évolution, Florent Agostini travaille au développement d’un outil de traduction automatique par IA destiné à sous-titrer en temps réel les dialogues avec l’au-delà, quelle que soit la langue d’origine. « Cela permettrait de renforcer l’aspect universel de la démarche », souligne-t-il.



Le prochain Godcasting Live est prévu le 22 juin, en direct de Tokyo, à 10 heures (heure française), sur le compte Instagram @godcasting_velda_.