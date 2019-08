Le colonel Olivier Ribette prend le commandement de la base aérienne de Ventiseri-Solenzara

Après les honneurs au drapeau et la revue des troupes effectuée par le général Zimmermann, le général de division aérienne Hervé Rameau a été fait commandeur de la légion d’honneur, les adjudants-chefs Denis, Hervé et Véronique ont reçu la médaille militaire. Gilbert Savodelli a reçu la croix du combattant agrafe Algérie.







Officier commando parachutiste, issu de l’école de l’air, promotion « Lieutenant Soubeyrat », le colonel Olivier Ribette a occupé les postes d’officier de sécurité nucléaire et commandant d’escadron de protection à Luxeuil, il a ensuite été muté sur la base aérienne de Dijon au sein de la Brigade Aérienne des Forces de Sécurité et d’Intervention (BAFSI) puis du bureau maîtrise des risques en tant que conseiller de sécurité nucléaire avant de se voir confier le commandement du Commando Parachutiste de l’Air n°20 (CPA20). Il arrive de Paris où il était affecté à l’Inspection de l’armée de l’air en qualité de chef de la division emploi.





Marié et père de 2 enfants, le colonel Olivier Ribette est chevalier de la légion d’honneur, titulaire de la croix de la valeur militaire et de la médaille de l’aéronautique.

A l’issue de la prise de commandement, les troupes ont défilé, accompagnées par la musique des forces aériennes de Bordeaux et ont été survolées par un hélicoptère Puma de l’escadron d’hélicoptères 01/044 « Solenzara ».

(Texte et photos : Cabinet/Cellule communication BA 126)