Le collège Pasquale Paoli de Lisula ouvre une nouvelle section UNSS trail

À l'initiative du professeur d'histoire géographie bilingue, Laurent Bruna, une section UNSS trail, la première de l'Académie de Corse, vient d'être créée au collège Pascal Paoli de Lisula.



C'est lors d'une rencontre, pour officialiser cette nouvelle activité, entre les 12 élèves de 4e bilingues et leur parrain, Lambert Santelli, que Laurent Bruna a présenté cette nouvelle option, qui puise son origine à la fin des années 90. "Dans ma vie personnelle, après avoir pratiqué 30 ans de rugby, et dans l'impossibilité de continuer l'activité, car il fallait très souvent partir sur le continent, je me suis demandé quel sport je pourrais pratiquer sans contraintes. Fin des années 90, et étant petit fils de berger de la très haute montagne italienne, et la montagne ayant toujours été une passion, j'ai commencé à me mette à la course en altitude avec les fameux "Inter Lac" débute Laurent Bruna.

Par cette option, le professeur d'histoire géo, très impliqué, comme tout le monde le sait, dans la transmission de la langue et la culture corse, souhaite faire découvrir aux élèves, leur île de manière différente, et partager avec d'autres, de nombreuses choses.



C'est après une période difficile, au niveau personnel pour lui, puis une seconde épreuve au niveau mondial qu'a été le covid, qu'il a souhaité organiser quelque chose destiné aux élèves, quelque chose de différent. "C'est lors d'un déplacement pour une course au Pays basque que j'ai eu ma réponse. Le trail, c’est une activité faite pour nos jeunes qui ont souffert du covid et qui sont trop exposés à des dangers sérieux, comme les écrans, la mauvaise nourriture, ou encore la drogue. On ne peut pas en permanence dire que nos jeunes sont assaillis par ce genre de choses si de notre côté nous ne faisons rien. Il faut proposer des activités différentes. Les intéresser. Sur le plan personnel, ce support m'a permis de connaître la Corse, la nature, c'est grâce au trail que je l'ai découverte, mais cela m'a permis également de me connaître moi-même. Lambert ira dans mon sens" continue le professeur.



Un parrain d'exception

Lambert Santelli, parrain de la section et Laurent Bruna souhaitent ainsi transmettre leur amour pour cette discipline, qu'ils ne considèrent pas du tout comme un sport, mais plutôt comme une passion. Et sur Plus de 200 km de sentiers sur la région de Lisula, ils auront bien évidemment de quoi faire.



Une activité de plaisir et de partage que découvriront 12 élèves, dont 2 filles et qui sera enseignée à hauteur de 1h30 par semaine par Laurent Bruna, avec l'accord des professeurs d'EPS. Pour l'heure, la section est ouverte uniquement pour les élèves de 4e, de la section bilingue, car le corse sera au centre des échanges et de la communication lors des cours. "Nous travaillerons sur 2 ans. J'ai déjà randonné avec ces mêmes élèves l'année dernière. Nous avons deux ans ensemble. En 6e et 5e, c'est encore un peu jeune".



Le trail c'est l'école de la vie

Les inscriptions seront ainsi reconduites dans 2 ans. "Le trail c'est l'école de la vie qui vous servira dans la vie de tous les jours. J'espère que ça vous plaira et que vous serez bons dans cette discipline...et pourquoi pas, après de l'entraînement, car on ne va pas aller se balader, faire une sortie ensemble" explique Lambert Santelli, aux futurs traileurs, légèrement intimidés face au champion.



Et un projet bien évidemment soutenu par la communauté de commune et par la direction de l'établissement. "Je serai toujours derrière lui pour soutenir ce projet. Comme pour tous les autres projets d'ailleurs" précise le principal.



Rappelons que Laurent Brunaétait déjà à l'origine du premier site bilingue dans l'enseignement secondaire en 1999. Un site aujourd'hui réputé avec à son effectif, trois 6e bilingues et deux pour chaque niveau de la 5e à la 3e. Laurent Bruna saura, c'est certain, par cette nouveauté, faire découvrir un nouveau sport, ou plutôt une réelle passion aux nouveaux coureurs.