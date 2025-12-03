U Spidali Trail - Une édition 2025 en mode record

Les premiers à prendre le départ étaient, à 10 heures, les coureurs de la longue I Punti avec 15 kilomètres pour 600 mètres de dénivelé positif. D'entrée de jeu, le tenant du titre Régis Rico démarrait fort et prenait les commandes de la course. Une entame véloce que le Porto-Vecchiais allait faire fructifier au fil des kilomètres, ne laissant pas planer le moindre doute quant à ses prétentions pour la victoire. Leader de bout en bout di I Punti, Régis Rico passait le Corbu et la Vacca Morta avec une avance plus que confortable. Au terme de la course, il rejoignait la ligne d'arrivée en solitaire dans le temps de 1h12'55, battant son propre record de la course de plus de neuf minutes. La deuxième place revenait à un autre Porto-Vecchiais Benoit-Xavier Picciocchi en 1h16'24 qui finissait par prendre le meilleur sur le Clermontois Bastien Enjalbert pour 23 petites secondes. Chez les féminines le scénario a été identique avec la victoire de la pensionnaire du Restonica Trail Emmanuelle Moracchini en 1h39'45 devant Stella Galoisy (1h44'29) et Elise Delhaye (1h46'07).

Victoires et records pour Susini et Perrier

À 10h15, les concurrents di U Ghjiru prenaient, à leur tour, le départ pour 10 kilomètres et 300 mètres de dénivelé positif. Sur cette épreuve, également, les chronos de référence ont été mis à mal. Le classement scratch a été remporté par Pierre-Jean Susini en 45'12 qui a battu le précédent record de la distance qui appartenait à Emile Vendasi (47'14). Marco Pieri et Alexis Cario ont terminé, respectivement à la deuxième et troisième place. Quant au classement féminin, il a vu la Cabiste Elisa Perrier être la plus rapide en 1h01'44 s'offrant au passage le record de l'épreuve.