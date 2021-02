Le collectif des victimes du 5 mai 1992 interpelle les candidats à la FFF

L’élection du président de la FFF se déroulera lors de l’Assemblée Fédérale Élective le samedi 13 mars prochain. Trois listes sont en lice : celle de Noël Le Graët (président actuel), celle de Michel Moulin et la dernière de Frédéric Thiriez.

« Ce courrier demande aux candidats de bien vouloir se positionner publiquement sur les demandes que nous faisons depuis plusieurs années » souligne Josepha Guidicelli, la Présidente du Collectif, «à savoir, le principe de gel des matchs le 5 mai dans le calendriers de compétitions nationales et la promotion d'actions initiées par la FFF, au niveau national, avec notre Collectif, autour du devoir de mémoire».



Dans cette lettre, le Collectif fait un historique de sa démarche, déplorant notamment des rencontres s’étant jouées un 5 mai, actant par la même, la «désacralisation» du 5 mai par les instances du football. Et pourtant dans sa lutte, le collectif a reçu des appuis importants comme celui de l'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy, du candidat François Hollande en mars 2012 lors de sa visite à Bastia, de deux Ministres des Sports successifs Chantal Jouanno et David Douillet, de l’actuel sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps et de plusieurs parlementaires,



Le ballon est désormais dans le camp des candidats à la présidence de la FFF et le collectif n’attend d’eux que des prises de positions fortes en mémoires de toutes ces victimes du 5 mai.