Le cœur des lecteurs de CNI a parlé : Stéphanie Simonpieri personnalité corse de l’année 2025

Ancienne sapeur-pompier volontaire, Stéphanie Simonpieri n’a pas été distinguée pour un titre, un trophée ou une carrière médiatique. Ce que les lecteurs ont salué, c’est un combat, une épreuve personnelle transformée en acte de solidarité : la traversée du GR20, menée pour soutenir la Marie-Do et la lutte contre le cancer et récolter des fonds. Un exploit physique, certes, mais surtout un message d’espoir et de détermination qui a profondément résonné.



L’excellence reconnue, mais l’émotion décisive

Derrière elle, Marc’Andria Maurizzi, champion de France d’échecs toutes catégories, se classe deuxième avec 13,5 % des voix. Un résultat solide, qui confirme l’admiration des lecteurs pour un talent exceptionnel et une réussite précoce au plus haut niveau. Mais l’écart avec la gagnante est sans appel.



Ce contraste illustre clairement la nature de ce scrutin : les lecteurs n’ont pas seulement récompensé la performance, aussi remarquable soit-elle. Ils ont avant tout exprimé une émotion, une proximité, une admiration pour un engagement vécu et partagé.



Une mosaïque de parcours, un message commun



Le reste du classement dessine une mosaïque de profils - sportifs, chercheurs, artistes, chefs d’entreprise, acteurs associatifs - chacun porteur d’un parcours singulier. Maëlyss Galizia, Maxime Biaggi, Lucile Rossi, Michaël Torre, Michel Ferracci ou encore Catherine Riera ont tous trouvé un écho auprès des lecteurs, sans qu’aucun ne parvienne à créer une dynamique comparable.



Cette dispersion confirme une tendance nette : la notoriété seule ne suffit pas. Ce sont les histoires humaines, les combats personnels, les engagements sincères qui mobilisent le plus fortement.





Un choix révélateur d’une époque

À travers cette consultation, les lecteurs de Corse Net Infos ont exprimé bien plus qu’un simple vote. Ils ont désigné une figure qui incarne le courage discret, l’effort sans mise en scène et la solidarité concrète.

En 2025, la personnalité corse de l’année n’est pas seulement celle qui brille, mais celle qui touche, rassemble et donne du sens.