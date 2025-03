Le cinéma britannique s’invite à Bastia jusqu’au 8 avril

Parmi les temps forts, « Freud’s Last Session » de Matt Brown, attendu en salles en juin. Adapté d’une pièce de Mark St. Germain, ce drame met en scène Anthony Hopkins dans le rôle de Sigmund Freud, exilé à Londres à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu’il vit reclus avec sa fille Anna, le père de la psychanalyse accepte de rencontrer un certain C.S. Lewis, écrivain et futur auteur des Chroniques de Narnia, pour un échange tendu autour de l’existence de Dieu. Anthony Hopkins livre une performance saisissante dans ce face-à-face à huis clos, également porté par Matthew Goode et Liv Lisa Fries.



Autre avant-première, « Kneecap » de Rich Peppiatt. Entre comédie, drame et film musical, le film retrace l’histoire d’un trio de rappeurs de Belfast devenu, presque malgré lui, le symbole d’un mouvement militant pour la survie de la langue irlandaise. Le groupe Kneecap, incarné à l’écran par ses propres membres – Móglaí Bap, Mo Chara et DJ Próvai – y joue son propre rôle.



Le festival proposera également une séance spéciale autour du film « Deep End » de Jerzy Skolimowski, projeté le jeudi 27 mars à 18h30. Elle sera suivie d’un ciné-débat. À noter enfin un « coup de cœur surprise », annoncé le lundi 7 avril à 19h.