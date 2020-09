Le champion de MMA Conor McGregor à Calvi pour relever un défi de la Fondation Charlène de Monaco en Water-Bike

"Dans le cadre du Crossing: Calvi - Monaco Water Bike Challenge des 12-13 septembre 2020, la Fondation Princesse Charlène de Monaco lance un appel aux dons pour lutter contre la noyade.

Une page de collecte de dons en ligne est active et le sera tout au long de la traversée en water bike :

Les fonds récoltés serviront à financer les programmes "Learn to Swim, pour l'apprentissage de la natation" et "Water Safety, pour la prévention de la noyade" mis en oeuvre par la Fondation à travers le monde. En 2019, plus de 60 000 personnes ont été sensibilisées à la sécurité aquatique et ont appris à nager.

Aidez-nous à sauver des vies. Faites un don.​

As part of The Crossing: Calvi - Monaco Water Bike Challenge of 12-13 September 2020, the Princess Charlene of Monaco Foundation calls for donations in order to fight against drowning.

An online fundraising page will be active from now on and throughout the duration of the water bike crossing:

The funds raised will be used to finance the "Learn to Swim" and "Water Safety" programmes implemented by the Foundation around the world. In 2019, more than 60,000 people were sensitized about water safety and learned how to swim.

Help us save lives. Make a donation".

Il y avait de nombreux curieux ce mercredi après-midi aux abords de l'ancien port de commerce de Calvi où le champion irlandais de MMA, specialiste des arts martiaux mixtes, se préparait pour une sortie en mer au guidon d'une water-bike.Entouré de ses gardes du corps, le champion qui vit à bord d'un super yacht amarré au quai d'honneur "Marc Linski" du port de plaisance Xavier-Colonna et qui dispose de sa Lamborghini rouge tout spécialement rapatriée de la Principauté de Monaco, a salué quelques personnes avant d'enfourcher son vélo pour une séance d'entraînement avec un coéquipier en baie de Calvi.Vêtu d'un cycliste noir et d'un haut vert fluo, le champion s'est offert une séance d'entraînement d'une heure alors qu'un bateau suivait de près.Une séance qui n'était pas innocente puisque en effet le champion prendra le départ le 12 septembre d'une course un peu particulière.La Fondation Princesse Charlène de Monaco organise en effet la course " The crossing Calvi - Monaco Water Bike qui se déroulera les 12 et 13 septembre. Ce nouveau challenge sportif à pour objectif de rallier depuis Calvi, la Principauté de Monaco en un temps minimum en Water Bike et de sensibiliser aux différents programmes menés par la Fondation. Deux équipes de 4 athlètes de renommée internationale se relayeront en mer pendant près de 24 heures sur une distance de 180 km.L'arrivée est prévue le 13 septembre au Yacht Club de Monaco.Mais, d'ici là bien des changements pourraient se produire en fonction de la météo.Pour préparer cet événement, la famille princière s'est installée à Calvi depuis maintenant plusieurs semaines.La Princesse Charlène se prépare elle aussi pour cette course d'endurance.Le Prince Albert fait de nombreux aller-retour en avion ou hélicoptère pour se retrouver en famille.Outre Conor McGregor, était également présent mercredi, le pilote néerlandais de F1, Max Verstappen. D'autres devraient suivre.