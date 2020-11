Le bureau de La Poste d'Arena Vescovato change d'adresse

Pendant la période du 20 novembre au 02 décembre, les clients bénéficient d’une continuité de services :

A partir de ce jeudi 19 novembre à midi, La Poste d’Arena Vescovato a fermé ses portes pour rouvrir le 3 décembre dans des locaux neuf et modernes basés route territoriale 10.- Le retrait des instances (colis et courriers recommandés) s’effectuera à La Poste de Vescovato village du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h- Le conseiller bancaire est joignable au numéro habituel (04 20 20 71 16) et recevra les clients à La Poste de FolelliLa Poste de Folelli : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 samedi de 8h30 à 12h