Le budget de l’intercommunalité Marana-Golo voté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité, le budget de la Communauté de communes Marana-Golo est marqué notamment par deux mesures majeures : pas de hausse d’impôts et l’instauration de la taxe obligatoire GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et par la protection des Inondations à hauteur de 2 euros annuels par habitant.



Le président de la Communauté de Communes, Jean Dominici, a indiqué également aux élus qu’il serait nécessaire de veiller sur deux grands enjeux à commencer par la la réduction de la consommation en eau en raison de l’état de sécheresse alarmant et du déficit hydrique en termes de précipitations : -64% en Haute-Corse par rapport à l’an dernier. Dans ce volet, une modélisation sera effectuée sur le champ captant de la ressource du Golo. Elle permettra d’anticiper et d’éviter ainsi les intrusions salines.



Second enjeu : la réduction des déchets avec l’expérimentation de la collecte au porte à porte prévue en 2022.



D’autres chantiers sont également engagés comme le Projet Alimentaire Territorial, le Contrat de Relance et de Transition Ecologique, les Mobilités. L’Intercommunalité est entrée dans une politique des plus actives de recherche de financements divers auprès de partenaires comme l’Union Européenne, l’Etat et la Collectivité de Corse.



Enfin, dernière annonce et non des moindres, Marana-Golo devient la première Communauté de Communes de Corse à mettre en œuvre un fonds de concours pour ses sept communes rurales : Bigornu, Campitellu, Lentu, Monte, Olmu, Scolca et Vignale. Ce programme est doté de 700 000 euros jusqu’à la fin de la mandature (100 000 euros par commune). Un choix fort du Président Dominici pour permettre aux villages d’investir sur des projets d’attractivité et d’embellissement comme par exemple la création de logements. Seule condition, un investissement plafonné à 50 000 euros maximum par opération.