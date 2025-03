Le brocciu médaillé d'argent au concours général agricole

Un signe de résilience



Et cette récompense permet aussi de sortir la tête de l'eau après des mois très sombres. En 2024, les bergers de l'île ont dû faire face à la fièvre catarrhale, un véritable fléau pour eux. L'été dernier, François Fondacci a vu un tiers de son cheptel décimé par la maladie, aujourd'hui, il s'élève à 200 têtes. "Cette médaille, c'est aussi un signe de résilience et une valorisation de notre travail ", lance-t-il.



Une clientèle déjà fidèle



Sa petite production, il l'écoule principalement grâce à sa fidèle clientèle en Balagne. "Le brocciu s'exporte difficilement à cause de la date de limite de consommation qui est trop courte. En plus, ma production est artisanale, donc assez petite", lance le berger. Grâce à la médaille d'or obtenue l'an passé, François Fondacci a pu observer quelques ventes supplémentaires. " Les touristes qui arrivent entre avril et mai, sur la fin de notre production, vont acheter un peu plus notre produit parce qu'il y a la médaille dessus", poursuit l'éleveur de Balagne.