Le Trail A Petralbinca fait son retour le 5 juin

L'association Ghjuventu Petralbinca propose cette année une nouveauté avec un parcours de 45km & 2900 D+ "L'Alturaghja" qui traversera les villages du Canale Pietralba, Lama et Urtaca avant de basculer dans le Nebbiu et de traverser les villages de Santu Petru di Tenda et San Gavinu di Tenda avant de rejointe le point culminant de la Serra di Tenda le Monte Astu (1535m).

Le sommet ou l'on pourra découvrir la nouvelle croix qui sera déposer ce dimanche 15 mai. Le départ de la course est prévue à 6 hures du 5 juin de Pietralba.

Deux heures et demie plus tard, à 8h30, les coureurs de A Petralbinca s'élanceront pour une boucle de 21km & 1400 D+qui passera également sur le Monte Astu suite a aux modifications apportées au parcours.



A 9h30 est revu le départ de la boucle de 11km & 600 D+ "A Castagna" dont le parcours est identique à celui de 2019.



A 9h40, les marcheurs pourront profiter du parcours de 6km & 300D+ "E Casenove".

Toutes les arrivées se feront à la salle des fêtes du village ou les participants pourront profiter du repas animé proposer par l'association.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au vendredi 3 juin 13h et limitées sur le site

Le retrait des dossards pourra s'effectuer à la salle des fêtes la journée du samedi 4 juin et le dimanche 5 juin avant le départ des courses.