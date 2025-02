Le Tour de Corse historique à Rétromobile : une vitrine pour l'édition 2025

Le salon Rétromobile 2025 a ouvert ses portes ce mercredi au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Ce rendez-vous très attendu des passionnés de voitures anciennes et de sport automobile vintage se déroulera jusqu’au dimanche 9 février. L'événement attire chaque année les amateurs de mécaniques, qu’elles soient à deux ou quatre roues, pour célébrer l’histoire et l’évolution du sport automobile.



Cette édition 2025 met particulièrement à l’honneur les 70 ans de la DS, l’un des modèles iconiques de l’automobile, et offre une plateforme de choix pour les événements dédiés à l'automobile historique. Parmi ces événements, le Tour de Corse Historique se distingue par sa participation, marquant un moment clé pour les organisateurs.



Le stand du Tour de Corse Historique : un engouement croissant

Le Tour de Corse Historique a profité de ce salon pour dévoiler les détails de la 25e édition de l’épreuve, qui se déroulera du 4 au 11 octobre 2025, au départ de Calvi. Cette édition mettra en lumière un événement marquant : la victoire de la R5 Turbo lors de la 29e édition du rallye, il y a quarante ans. L’occasion de revenir sur cette victoire emblématique et de rappeler l’histoire riche de l’épreuve. Marie-Ange Dini, en charge de l’organisation du Tour de Corse Historique, a souligné l'importance de cette présence au salon : "Cela fait plusieurs années que nous sommes présents sur cet événement et il est très important pour nous d’être ici, car c’est un rendez-vous majeur dans le monde du sport automobile et plus particulièrement dans celui de l’historique. On retrouve ici des professionnels de l’ensemble des secteurs, et pas seulement du sport mécanique. A cela s'ajoutent les médias nationaux et internationaux, ce qui rend cette vitrine d’autant plus précieuse."



Une reconnaissance qui dépasse les frontières de l’Europe

Marie-Ange Dini a également souligné que l’afflux de visiteurs sur le stand du Tour de Corse Historique témoigne de la reconnaissance de l’épreuve bien au-delà des frontières européennes. "C’est le fruit d’un travail mené depuis plusieurs années, et il est clair que le Tour de Corse Historique est désormais un événement de référence pour les passionnés et les acteurs du sport automobile historique à l’échelle internationale", a-t-elle précisé.



L'échange avec d'autres organisations d'épreuves historiques est également un aspect clé pour l’équipe du Tour de Corse Historique, permettant ainsi de partager des expériences et de renforcer les liens au sein de cette communauté.