Le Spelunca Liamone adhère au programme « Avenir Montagne Ingénierie »

Après l’Alta Rocca, la Castagniccia-Casinca/Costa Verde et le Celavu Prunelli qui avaient été sélectionnés pour bénéficier du dispositif « Territoires d’avenir montagnes Ingénierie » en octobre dernier c'est le Spelunca Liamone qui a officiellement intégré la communauté « Avenir Montagnes ». Ce programme, contractualisé avec l’État ce mardi 26 avril à Vico, vise à accompagner ce territoire vers un modèle touristique « plus diversifié, résilient et durable ». Il constitue l’un des volets du plan « Avenir Montagne », présenté le 27 mai 2021 par le Premier ministre Jean Castex. "Pour le territoire Spelunca Liamone, le plan Avenir Montagne Ingénierie a vocation à faire émerger des projets, à s’assurer de leur viabilité économique, de leur capacité à agir comme des leviers de développement local et de leur complémentarité avec l’offre touristique littorale, afin de faire face aux défis auxquels sont aujourd’hui", explique la préfecture de Corse dans u communiqué.



60 000 par an pendant deux ans

Le financement, sur une base forfaitaire de 60 000 euros par an pendant 2 ans, par l’État, servira pour accompagner la conception, la mise en œuvre et le suivi du projet de développement vers un tourisme plus durable, plus résilient et plus diversifié Les priorités de l’État et celles des élus du territoire ont donc été croisées, travaillées et organisées pour s’inscrire en cohérence avec les orientations stratégiques du Contrat de relance et de Transition écologique que le Spelunca Liamone a signé l'été dernier. Dans ce territoire sont notamment concernés le centre ethno-patrimonial « Maison d’Adèle » à Evisa, l’écomusée à Cristinacce, le le classement Grand site de France des gorges de la Spelunca et de la forêt d’Aïtone (Evisa) et Sentier des Trois forêts à Evisa. Le plan Avenir Montagne permettra aussi de faire émerger des projets structurants impliquant les professionnels du tourisme et les partenaires publics. A ce stade, trois orientations de développement touristique en secteur de montagne ont été identifiées : la valorisation du thermalisme et du bien-être, le développement de l’hébergement collectif en montagne à haute valeur environnementale, et l'accessibilité et valorisation des rivières.