"Le Silence" : Marie Maurizi poursuit son voyage littéraire

Marie Maurizi puise ses racines dans la vallée d’Alesani et vit à Ajaccio. Avec Le Chemin des Roses, son premier roman, elle nous entraînait dans un voyage initiatique mêlant mystère et profondeur, une fusion entre imaginaire et identité insulaire corse. Un récit qui explorait le cheminement intérieur à travers un conte touchant.



Que réserve Le Silence ? Une suite à cette première publication ?

Plus qu’une suite, ce second roman est en réalité l’alter ego du Chemin des Roses. Dans ce dernier, les lecteurs ont suivi le parcours d’Aïna, mon personnage principal, qui, après sa rencontre avec Abriel, a dû plonger au plus profond d’elle-même pour y trouver sa propre lumière", explique l’auteure.



Cette fois, le personnage central est un homme ?

Le Silence raconte le chemin parallèle d’Abriel. Autant Le Chemin des Roses plongeait dans l’intériorité du Féminin, autant ce nouveau roman est ancré dans l’action, à travers une mystérieuse chasse au trésor. Si Abriel en est le protagoniste, les lecteurs retrouveront certains personnages du premier roman, dont un en particulier.



Pourquoi ce titre ?

Le silence d’Abriel a été un élément dévastateur dans la vie d’Aïna. Mais il l’a aussi accompagné tout au long de sa propre existence. J’ai voulu explorer ce parallèle : si Aïna incarnait l’archétype de la Femme en devenir, Abriel est celui de l’Homme en quête d’authenticité. Or, dans notre culture méditerranéenne, les hommes ont rarement appris à exprimer leur sensibilité.



Où se déroule l’histoire ?

Nous restons en Corse, qui demeure ma plus belle source d’inspiration. Cette fois, l’intrigue s’éloigne des terres intérieures pour se dérouler sur les falaises de Bonifacio, face à la mer. Une manière de prolonger la symbolique du féminin et du masculin à travers les lieux.



La rencontre semble être un thème récurrent dans vos romans…

Oui, car c’est le cœur même de nos existences. Rencontrer l’autre, c’est aussi se rencontrer soi-même. Apprendre à se connaître et à s’aimer permet d’aimer l’autre sans attente, sans besoin de combler un manque. C’est un cercle vertueux.



Quel message souhaitez-vous transmettre ?

Le Silence montre comment, à partir d’un même point de départ — ici, un rendez-vous manqué entre Aïna et Abriel —, chacun peut vivre l’événement différemment, avec son propre bagage émotionnel et son histoire. Il n’y a pas de vérité absolue. Mais si nous acceptons de modifier notre perception et de ne pas rester enfermés dans nos blessures, nous pouvons nous ouvrir à l’autre et mieux le comprendre. Et souvent, l’autre est le reflet de nos propres fêlures. Parfois, les silences renferment les plus belles déclarations d’amour.



Continuez-vous à organiser vos cercles de partage ?

Oui, et j’espère les voir grandir, avec de nouveaux thèmes à explorer.



Des projets en perspective ?

L’écriture fait partie de ma vie, et grâce à Aïna et Abriel, elle le sera toujours. Aujourd’hui, je pose la plume un instant, je lis, je me laisse porter par les mots des autres, qui nourrissent mes futurs écrits. Car l’aventure continue.