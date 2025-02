Le Salon des affaires revient à Bastia du 5 au 9 février 2025

La place Saint-Nicolas de Bastia se transformera, du mercredi 5 au dimanche 9 février 2025, en un véritable carrefour commercial sous chapiteau. Plus de 80 commerçants venus de toute la Corse – des grandes villes comme Ajaccio et Bastia, mais aussi des localités plus petites telles que Biguglia, Borgo ou Moriani – seront présents pour promouvoir leurs produits. De la mode à la décoration, en passant par la beauté, les loisirs créatifs et le sport, le salon offrira une large palette de choix pour les visiteurs.



Dans un contexte économique toujours plus difficile pour les petites entreprises, cette initiative met un coup de projecteur sur le commerce de proximité et permet de tisser des liens entre les commerçants du centre-ville et les clients de l’extérieur. Comme l’explique la Fédération Union des Commerçants du Grand Bastia, « Cette opération nous permet de créer un événement au cœur de la ville, de promouvoir le commerce de proximité et de faire connaître les boutiques du centre-ville à la clientèle extérieure et inversement. »



Au-delà de son aspect commercial, le Salon des Affaires est un véritable levier pour l’économie locale. L'édition 2024 a attiré 20 000 visiteurs, contribuant ainsi à dynamiser l’activité dans la ville, et notamment à bénéficier aux restaurants et cafés qui profitent de l’afflux de visiteurs. En 2025, les organisateurs espèrent renouveler ce succès et continuer à dynamiser le commerce insulaire pendant la période hivernale.