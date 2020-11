Le SYVADEC maintient ses services au public pendant le confinement

Le compostage

Les distributions de composteurs et lombricomposteurs continuent après inscription préalable sur syvadec.fr et avec des modalités adaptées au respect de la distanciation et des gestes barrières.

Les 22 recycleries et 2 éco-points de Corse sont ouverts aux particuliers et professionnels aux horaires habituels. La recyclerie mobile du Grand Bastia fonctionne également. Les usagers devront respecter les règles de distanciation et appliquer les gestes barrières. Le port du masque est obligatoire pour y accéder.Les 160 bornes réparties sur l’ensemble de la Corse restent en service. Les vêtements et le linge de maison propres et secs, ainsi que les chaussures par paires pourront y être déposés dans des sacs hermétiquement fermés.Des rendez-vous individuels sont proposés afin que les usagers puissent venir retirer leur composteur dans les meilleures conditions.