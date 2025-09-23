CorseNetInfos
Le SIS de Corse-du-Sud signe une convention avec la fédération départementale des chasseurs pour mieux protéger les forêts


La rédaction le Mardi 23 Septembre 2025 à 12:20

Il y a quelques jours, le Service d’Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud a signé une convention avec la Fédération des chasseurs afin d'acter une collaboration axée sur la protection des forêts. Un partenariat présenté comme un moyen "d'unir les forces de ces deux acteurs majeurs de l'écosystème corse".



(Crédit photo : SIS 2A)
« Unis pour la protection de la nature ». Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, le Service d’Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud annonce avoir signé une convention il y a quelques jours avec la Fédération Départementale des Chasseurs de Corse-du-Sud afin d’acter une collaboration « axée sur la protection de nos forêts et l'ouverture des milieux » et d’ « unir les forces de ces deux acteurs majeurs de l'écosystème corse ».

« La convention permet au SIS 2A d'accompagner les chasseurs dans une action de prévention appelée le « brûlage dirigé ». L'idée est de brûler de manière contrôlée certaines zones pour nettoyer les sous-bois. Cela permet d'ouvrir des espaces pour la faune sauvage et, surtout, de réduire la végétation qui sert de combustible aux grands feux de forêt », explique le SIS 2A en ajoutant qu’en « échange de cette expertise, les chasseurs s'engagent à promouvoir le volontariat chez les sapeurs-pompiers .corsica/Les-deux-deputes-nationalistes-sonnent-l-alarme-sur-l-avenir-des-pompiers-volontaires_a86538.html ».

 Ange-Dominique Manenti, le président de la Fédération des chasseurs de Corse-du-Sud, s’est dit ravi de ce partenariat. « Qui mieux que les chasseurs pour connaître le territoire ? Nous pouvons apporter notre connaissance du terrain », a-t-il assuré. 
 
De son côté, les sapeurs-pompiers ont salué « un grand pas en avant pour la biodiversité et la protection de nos forêts ». « Nous avons la volonté de travailler ensemble. Cette convention nous permet d'intervenir sur cet engagement au service des biens et de la forêt », a expliqué Véronique Arrighi, la présidente du SIS 2A, tandis que le Colonel Olivier Javelle, directeur adjoint du SIS 2A a souligné que les chasseurs sont « les sentinelles de la nature ». « Nous avons de l'ADN en commun, nous faisons partie d'un écosystème pour protéger la forêt  », a-t-il encore noté. 
 




