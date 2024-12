Prévention des incendies : Une convention "historique" entre pompiers et chasseurs en Haute-Corse

Ce mercredi 11 décembre 2024, un moment qualifié d'« historique » par Jean-Baptiste Mari, président de la Fédération des Chasseurs de Haute-Corse (FDCHC), a marqué un tournant important dans la gestion du territoire insulaire. Aux côtés d'Hyacinthe Vanni, président du Conseil d'administration du SIS de Haute-Corse, et du Colonel Octavien Meschini, ils ont signé une convention de collaboration visant à renforcer la prévention des incendies et l’aménagement des espaces faunistiques. Cette convention, valable pour une durée d’un an, marque le début d’un partenariat stratégique, reliant pompiers et chasseurs dans un effort commun pour protéger l’environnement.



Un pas important pour l'aménagement du territoire

La convention signée permet désormais aux pompiers de Haute-Corse de bénéficier de l’expertise des chasseurs et d'équipements dans la réalisation de brûlages dirigés. Ces actions préventives visent à réduire le risque d'incendie en nettoyant les espaces sensibles, tout en soutenant la biodiversité, menacée lors des incendies de forêt par exemple. Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, s'est félicité de la signature du partenariat, qui représente selon lui « un pas important pour l'aménagement du territoire. En effet, ce partenariat repose sur trois grands axes essentiels pour la faune de l'île : la maîtrise du foncier, la préservation des espèces et l'aménagement du territoire.»



Selon lui, ce partenariat met en lumière une réalité souvent ignorée, à savoir que les chasseurs sont des acteurs clés dans l’entretien des espaces naturels et dans la lutte contre les incendies. « Ce sont eux qui entretiennent les espaces, ouvrent les sentiers et veillent à la protection de la faune et de la flore. Le rôle du chasseur ne se limite pas à la chasse ; il s’agit d’une véritable gestion de la nature », a-t-il ajouté.



Trois brûlages dirigés par an

Les brûlages dirigés, ou feux contrôlés, consistent à utiliser le feu pour éliminer des végétaux tels que herbes, broussailles, litières, rémanents de coupe, branchages, bois morts, ou encore des espèces forestières dominées et en déclin, dont la présence persistante pourrait favoriser la propagation des incendies. Cette méthode vise à réduire la quantité de combustibles végétaux et à prévenir les incendies de grande ampleur.



Néanmoins, cette pratique implique une grande expertise, un coût plus onéreux, et une planification minutieuse pour ne pas nuire à l'écosystème et à la biodiversité. Selon Hyacinthe Vanni, la gestion des espaces ne doit pas être vue comme une action ponctuelle, mais plutôt comme un projet long terme : « Notre engagement reste intact, avec la promesse de trois brûlages dirigés par an. Nous savons que chaque intervention, comme les brûlages, doit être soigneusement planifiée, en prenant en compte tous les aspects de l'écosystème. Si l’on brûle sans discernement, certaines espèces deviennent vulnérables. Il est donc crucial de laisser des îlots protégés où la faune peut se réfugier. Parfois, ces animaux se cachent dans des endroits avec des épines pour se protéger des vautours. Si l'on brûle sans précaution, la faune disparaît et avec elle, les possibilités de chasse. Sur nos derniers brûlages, nous avons laissé des zones non brûlées, ce qui nécessite une préparation plus longue et plus coûteuse. Ces coûts, pour l'instant, sont couverts par les fonds publics. »



Collaborer avec les chasseurs, acteurs clés des espaces naturels

Jean-Baptiste Mari, président de la FDCHC de Haute-Corse, a souligné l’importance de la collaboration des pompiers, des agriculteurs, des communes et des autres acteurs locaux avec les chasseurs. « En travaillant ensemble, nous pouvons offrir une image plus positive des chasseurs, souvent caricaturés. Nous montrons que les chasseurs ne sont pas uniquement des préleveurs, mais qu’ils sont aussi des acteurs actifs dans la gestion de la biodiversité et la protection de l’environnement », a-t-il déclaré.



Des propos confirmés soutenus par Hyacinthe Vanni qui a déclaré à son tour : « Un chasseur entretient son territoire, il nettoie les sentiers, protège les espaces pour nourrir les animaux en hiver, et permet aux randonneurs d’accéder aux montagnes. Si les chasseurs n'étaient pas là pour entretenir le territoire, beaucoup de sentiers seraient envahis par la végétation et impraticables, la montagne se refermerait sur elle-même. Leurs actions ne se limitent pas à la simple gestion de la faune, mais incluent également un travail de nettoyage et de maintien de l’espace naturel. C’est grâce à eux que les sentiers sont ouverts et accessibles. Quand il y a des problèmes de divagation des animaux, ce sont les chasseurs qui les résolvent en maintenant un équilibre entre la nature et l'activité humaine. C’est là que réside l’essence même de la chasse : entretenir et préserver les espaces naturels pour que la faune et la flore puissent s’épanouir. »