Le "Rouge" de la Haute-Corse : tous les prélèvements pris en compte

C.-V. M le Vendredi 1 Mai 2020 à 15:47

Les chiffres clés du centre hospitalier dr Bastia sont on ne peut plus éloquents : 1 925 personnes ont été prélevées et 79 cas de Covid-19 se sont avérés positifs. Ils proviennent du Département d'information médicale et sont fournis par l'établissement bastiais qui a réagi au lendemain de la présentation de la carte des départements effectuée jeudi soir par le ministre des Solidarités et de la santé pour expliquer que pour la Haute-Corse ont été pris en compte " aussi bien les dépistages, les cas suspects et les cas avérés"

