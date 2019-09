Le Rotary Club Calvi-Balagne au jardin botanique d'Avapessa

Au profit des écoles de Balagne et dans le cadre d'un projet environnemental de plantation d'arbres, le Rotary Club International Calvi- Balagne a organisé une journée dominicale au jardin botanique d'Avapessa.Pierre Oberti, Président du Rotary et l'ensemble de rotariens et participants ont été accueillis sur place par les maîtres des lieux Renée et Robert Kran.C'est ce dernier qui dans un premier temps guidait la visite du jardin botanique fruitier qui regroupe sur plus de 3 hectares avec une collection de plus de quarante genres de fruits comestibles avec de nombreuses variétés rares en provenance de toutes les parties du monde , à l'exception des plantes strictement tropicales.Ce verger de collection se veut également un hommage aux anciens qui ont toujours cultivé cette terre dans le respect de l'environnement et de la biodiversité.Il est aussi le travail de nombreuses années de recherches consacrées par ce jardinier passionné qu'est Robert Kran.La journée se poursuivait par une présentation de l'introduction des EM (Effective Micro-Organismes) crées à partir d'un mélange unique, constitué de bactéries actives, de champignons et de levure existant à l'état naturel.C'est ensuite Claude Bouthors, géobiologiste spécialisé dans la recherche de sources radiesthésie et magnétisme qui donnait une conférence.Cette journée de dimanche se terminait par un apéritif dînatoire au profit, nous l'avons dit, des écoles, dans le cadre d'un projet environnemental de plantation d'arbres.