Le Restonica Trail s’élance ce jeudi à Corte avec le retour Dawa Sherpa et de Guillaume Lenormand

Un autre record était tombé l’an dernier sur le Tavignanu Trail, où Rémy Bonnet avait bouclé les 34 km en 3h11’01’’. Absent cette année, la course devrait être animée par les Espagnols Andreu Blanes Reig, Diego Menendez Rodriguez Noriega, Diego Diaz Pando, le Kényan Ezekiel Rutto, l’Italien Andrea Prandi et le Français Antoine Lainé. Le départ sera donné samedi 4 juillet à 6h30, depuis le cours Paoli.



Sur les 69 km du Restonica Trail, les Polonais Marcin Rzeszotko et Bart Przedwojewski sont parmi les favoris, tout comme le Slovène Luka Kovacic, l’Espagnol Jesus Gil Garcia et les Français Élie Besson-Pithon, vainqueur en 2023, et Charli Blein. Mais les insulaires Louis Vanucci et Jacques Moretti, le jeune Cortenais, pourraient bien déjouer les pronostics. Le départ sera donné à 4 heures : « Nous avons avancé l’horaire de trente minutes afin de permettre aux athlètes de rejoindre les bergeries des Gruttelle dans de meilleures conditions. C’est à cet endroit que nous constatons le plus grand nombre d’abandons », explique René Cannac, responsable communication de l’événement. Il précise également que des navettes supplémentaires seront mises en place dans la vallée de la Restonica ce jour-là, mais déconseille au public de se rendre aux Gruttelle : « Nous recommandons plutôt d’aller encourager les coureurs à Calacuccia ou au Fer à Cheval, pour des raisons de sécurité. »



Quant au Giru di Tumbone et ses 17 km, le départ sera donné vendredi à 18 heures depuis le rond-point de la mairie. Le vainqueur de l’an passé, le Portugais Tiago Vieira, remettra son titre en jeu face à de nombreux prétendants, parmi lesquels plusieurs insulaires comme Sébastien Giambernardi, Léo Margana, Stéfane Costa, Émile Vendasi ou encore Sylvain Montet.



Enfin, le Restonica Trail, c’est aussi une marche solidaire : l’Andata. Elle se tiendra samedi matin à 9 heures, pour une boucle de 6 km dans la vallée du Tavignanu. Les bénéfices des inscriptions seront reversés à l’association Ghjuvan Francescu d’Altiani.



Mais au-delà des classements, c’est surtout la présence de deux figures historiques qui suscite l’impatience des passionnés et des Cortenais : Dawa Sherpa et Guillaume Lenormand seront de retour sur la ligne de départ. Le Népalais Dawa Sherpa, vainqueur de l’Ultra Trail di Corsica en 2010, 2011 et 2012, s’était également illustré cette même année sur d’autres épreuves d’envergure, avec une deuxième place sur la Via Romana fin juillet, puis une victoire sur les 112 km de l’Ultra Trail du Mont-Blanc en août. Né en 1969, il avait commencé la course à pied à 25 ans et s’est illustré dans de nombreuses compétitions internationales. Il a aussi représenté son pays aux Jeux Olympiques d’hiver en ski de fond en 2006, 2010 et 2014, étant à chaque fois le seul athlète népalais engagé.